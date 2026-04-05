Filiação de deputado ao PSD reuniu lideranças políticas do Estado

No último dia 28 de março, o evento de filiação do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa ao Partido Social Democrático (PSD) reuniu importantes lideranças da política paulista no Arcos do Valongo, no Centro Histórico de Santos.

A cerimônia contou com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, além de nomes como Audrey Kleys (vice-prefeita de Santos), Toninho Salgado (vice-prefeito de Guarujá), Cristina Wiazowski (prefeita de Mongaguá) e Paulinho Wiazowski (ex-prefeito de Mongaguá), que também participaram do ato de filiação.

Representando Vargem Grande do Sul, estiveram presentes o vereador Antônio Sérgio da Silva, conhecido como Serginho da Farmácia e Carlos Tapi, representando a entidade Mão Amiga, que prestigiaram o evento e aproveitaram a ocasião para apresentar demandas importantes ao deputado.

Fotos: Arquivo Pessoal

Durante o encontro, foram protocolados pedidos de recursos voltados para áreas essenciais, incluindo saúde, hospital, apoio à entidade Mão Amiga, repasses à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), além de melhorias em infraestrutura, como o asfaltamento da Rua São Paulo e a solicitação de um caminhão para serviços de poda. Também foi solicitado o valor de R$ 500 mil em recursos para a prefeitura.

Segundo o vereador Serginho, todas as demandas já foram oficialmente encaminhadas ao deputado, e a expectativa agora é por respostas positivas que possam beneficiar diretamente a população.