Ação de saúde reforça prevenção e amplia atendimentos a população Itobiense

No último sábado, dia 28 de março, a Prefeitura de Itobi realizou mais uma ação voltada à promoção da saúde, por meio do Departamento de Vigilância e do setor de Ginecologia.

Durante a iniciativa, a população teve acesso a exames de Papanicolau, testes rápidos e vacinação contra a influenza, ações essenciais para a prevenção de doenças e o diagnóstico precoce. A campanha teve como foco incentivar o cuidado contínuo com a saúde, especialmente entre as mulheres.

A mobilização contou com a participação da comunidade e o trabalho das equipes de saúde, que garantiram um atendimento humanizado e de qualidade ao longo de toda a ação.

A Prefeitura reforça, com iniciativas como essa, o compromisso permanente com a saúde pública e o bem-estar da população, ampliando o acesso aos serviços e promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção.