Meningite acende alerta na região de Campinas

Casos em escolas de Mogi Mirim e Mogi Guaçu levam à suspensão de aulas

A região de Campinas enfrenta um alerta de saúde neste início de 2026 diante do aumento de casos de meningite, principalmente entre crianças. Até o fim de março, foram registrados 86 casos e 8 mortes, segundo dados dos departamentos regionais de saúde, o que tem mobilizado autoridades e acendido o sinal de atenção em municípios vizinhos.

Em Mogi Mirim, a Secretaria de Saúde confirmou um caso de meningite viral em um aluno da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) “Jorge Bertolaso Stella”, na zona norte da cidade. Como medida preventiva, as aulas foram suspensas temporariamente para higienização e monitoramento. Apesar da preocupação, a meningite viral costuma apresentar evolução mais leve, com boa recuperação na maioria dos casos.

Já em Mogi Guaçu, quatro casos de meningite viral em crianças de 9 meses a 4 anos foram confirmados no distrito de Martinho Prado Júnior. As atividades em três unidades escolares foram suspensas ao longo do mês de março, também como medida preventiva. O primeiro caso foi registrado em fevereiro, e os demais ocorreram na sequência, todos com acompanhamento da Secretaria de Saúde.

O cenário regional tem sido marcado pelo aumento de notificações, especialmente em creches e escolas, o que levou à adoção de protocolos mais rigorosos de prevenção.

Em Vargem Grande do Sul, a coordenadora da Vigilância em Saúde, Kátia de Cassia Faustino Sousa, informou à Gazeta que, neste ano, houve apenas um caso suspeito de meningite no município. Segundo ela, o paciente não era criança e o diagnóstico foi posteriormente descartado.

Tipos de meningite e vacinação

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos. As formas bacterianas são as mais graves, podendo evoluir rapidamente e levar à morte ou deixar sequelas. Já as virais, mais comuns em crianças, tendem a ser mais brandas.

As vacinas disponíveis são voltadas à prevenção das meningites bacterianas. Elas protegem contra agentes como o meningococo (tipos A, C, W, Y e B), o pneumococo e o Haemophilus influenzae tipo b (Hib). No entanto, não há vacina específica capaz de proteger contra todos os vírus que causam meningite viral, geralmente associada a enterovírus e outras viroses. Mesmo assim, a vacinação continua sendo essencial, já que as formas bacterianas são as mais perigosas e letais.

Vacinas disponíveis no SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza gratuitamente as principais vacinas contra meningite bacteriana, seguindo o calendário nacional.

A vacina Meningocócica C tem a primeira dose aplicada aos 3 meses de idade e segunda aos 5 meses. Já a Meningocócica ACWY é aplicada aos 12 meses como reforço, podendo ser feita até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Reforço indicado entre 11 e 14 anos. As pessoas sem nenhuma dose podem receber uma aplicação até os 19 anos.

Na rede privada, há ainda a vacina meningocócica B, que amplia a cobertura contra outro tipo importante da bactéria.

Prevenção da meningite viral

Como não existe uma vacina específica para meningite do tipo viral, a prevenção contra a doença depende principalmente de medidas de higiene e da vacinação geral da população contra doenças virais, como sarampo, caxumba e catapora.

Entre os principais cuidados estão: Lavar as mãos com frequência, evitar contato com pessoas doentes, manter ambientes ventilados, não compartilhar objetos pessoais, manter a vacinação infantil em dia.

Sintomas e alerta

Pais devem ficar atentos a sintomas como febre alta, dor de cabeça, rigidez na nuca, vômitos, sonolência e sensibilidade à luz. Em bebês, sinais como irritabilidade, dificuldade para se alimentar e moleira inchada também podem indicar a doença. Diante de qualquer suspeita, a recomendação é procurar atendimento médico imediatamente.

As autoridades de saúde reforçam que não há motivo para pânico, mas destacam a importância da prevenção, da informação e da vacinação como principais ferramentas para evitar casos graves e proteger a população.