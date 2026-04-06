Vargem Grande do Sul sediará audiência pública inédita da Assembleia Legislativa sobre o Orçamento 2027

Encontro marcado para 15 de maio foi antecipado devido às eleições e vai discutir prioridades regionais, com previsão de recursos para áreas essenciais

Vargem Grande do Sul foi incluída, pela primeira vez, no roteiro de audiências públicas promovidas pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a construção do Orçamento Estadual de 2027. O encontro está agendado para o dia 15 de maio e deve reunir lideranças políticas, representantes de entidades e moradores interessados em contribuir com propostas para o município e região.

A definição da cidade como sede ocorreu após reunião realizada no dia 31 de março, com a participação de autoridades municipais e representantes do Legislativo. A articulação envolveu o prefeito Celso Ribeiro, membros da administração, vereadores e o assessor parlamentar Paulo Aurelietti, além de outras lideranças locais.

A iniciativa integra o calendário organizado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP) da Alesp, presidida pelo deputado estadual Gilmaci Santos, que também atua como líder do governo no Parlamento paulista. Neste ano, o cronograma foi antecipado em razão do período eleitoral, mantendo a dinâmica de escuta regional adotada nos últimos anos.

Ao todo, 17 municípios receberão as audiências entre abril e maio, com início em Igarapava, no dia 9 de abril, e encerramento previsto para o final do mês seguinte. As reuniões têm como principal objetivo ouvir diretamente a população sobre as demandas locais e regionais, contribuindo para a elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027.

Além do caráter participativo, as cidades que sediam os encontros também devem ser contempladas com recursos por meio de emendas parlamentares da própria comissão. Os valores, provenientes do orçamento estadual, deverão ser destinados a áreas prioritárias como saúde, educação, segurança pública e habitação, atendendo às principais necessidades apontadas durante as audiências.

Durante os encontros, moradores poderão se inscrever para se manifestar, geralmente até uma hora antes do início, e apresentar sugestões de investimentos. As audiências também serão transmitidas pela TV Alesp e pelas redes sociais do Legislativo, ampliando o acesso da população ao debate.