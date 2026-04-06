Preparativos para a 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana já estão a todo vapor

A Comissão Organizadora da tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana já intensificou os preparativos para a edição de 2026, que promete celebrar com ainda mais força a fé, a cultura e a tradição de Vargem Grande do Sul. Neste ano, o evento ganha um significado especial ao marcar os 50 anos de história da romaria.

A programação já começa a movimentar a cidade no mês de julho. No dia 11 de julho, acontece o Baile da Rainha do Peão, reunindo desfile de candidatas e show sertanejo, abrindo oficialmente as festividades. No dia 12, será celebrada a Missa dos Cavaleiros de Sant’Ana, momento de fé e devoção que integra a tradição religiosa do evento.

O ponto alto será no dia 26 de julho, com a realização da 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, reunindo cavaleiros, comitivas e fiéis em um grande encontro que une emoção, cultura e religiosidade.

Segundo a organização, os trabalhos seguem em ritmo acelerado, envolvendo logística, estrutura e definição dos últimos detalhes para garantir uma edição histórica. A expectativa é de grande público e participação de comitivas de toda a região.