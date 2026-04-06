Cemmil abre vagas para Vargem Grande do Sul

O Consórcio Intermunicipal (Cemmil) para o Desenvolvimento Sustentável publicou recentemente, o edital do Processo Seletivo nº 005/2026 para contratação de profissionais que atuarão no município de Vargem Grande do Sul.

As oportunidades são para os cargos de coletor de lixo, coveiro, cozinheiro, cuidador, educador social, motorista, operador de máquinas, pedreiro e serviços gerais. Os salários variam de R$ 1.880,28 a R$ 3.133,80.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.sigmarh.com.br , até o dia 13 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 33,35.

A prova objetiva está marcada para o dia 3 de maio. Já as provas práticas e de aptidão física serão aplicadas apenas aos candidatos mais bem classificados, com datas, horários e locais a serem divulgados posteriormente nos sites www.sigmarh.com.br e www.cemmil.com.br .

De acordo com o edital, o processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Mais informações podem ser obtidas nos sites oficiais do processo seletivo.