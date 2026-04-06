Editorial: Fortalecendo a política local junto à Alesp

A inclusão de Vargem Grande do Sul no roteiro de audiências públicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para a construção do Orçamento Estadual de 2027 é um fato relevante, mas que deve ser compreendido com equilíbrio, sem criar expectativas além do que o processo realmente pode entregar.

A realização da audiência no município representa, sim, uma oportunidade de aproximação com o debate estadual. É um momento em que demandas locais podem ser apresentadas diretamente a deputados e equipes técnicas. No entanto, é importante reconhecer que se trata de uma etapa consultiva: as propostas ouvidas não se transformam automaticamente em obras ou investimentos garantidos.

Do ponto de vista político, o ganho mais concreto está na visibilidade. Vargem Grande do Sul terá a oportunidade de expor suas necessidades de forma mais organizada. Ainda assim, resultados efetivos dependerão da capacidade de articulação posterior — seja junto a parlamentares, seja no acompanhamento das peças orçamentárias ao longo do ano. A audiência, por si só, não resolve, mas pode abrir portas.

No campo econômico, os efeitos tendem a ser indiretos e de médio prazo. Caso o município consiga emplacar prioridades — como melhorias em infraestrutura, saúde ou educação — dentro do orçamento estadual, os impactos podem surgir gradualmente. Porém, isso exige continuidade no trabalho político e técnico, além de alinhamento com as diretrizes do próprio Estado.

Há também um aspecto importante de participação. A audiência pública é um espaço legítimo para que entidades, lideranças e moradores apresentem suas demandas. Ainda que nem todas avancem, o processo contribui para dar mais transparência às necessidades locais e reforça a importância do planejamento coletivo.

O principal desafio, portanto, é aproveitar o momento com pragmatismo. Mais do que discursos amplos, será fundamental que o município leve propostas objetivas, viáveis e bem fundamentadas. Em vez de esperar resultados imediatos, o mais realista é encarar a audiência como um ponto de partida — um passo dentro de um processo maior, que exige continuidade, articulação e acompanhamento constante.

Se bem utilizada, a presença de Vargem Grande do Sul nesse roteiro pode fortalecer sua posição nas discussões regionais. Mas os resultados concretos dependerão menos do evento em si e mais da capacidade local de transformar essa oportunidade em ações consistentes ao longo do tempo.