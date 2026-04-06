Mais de 100 pessoas participaram da Passeata de Conscientização do Autismo

Pais, filhos e simpatizantes da causa se fizeram presentes na 3ª Passeata de Conscientização do Autismo, realizada no sábado, dia 4 de abril, com saída às 8h00, na Igreja Matriz e seguindo pela Rua do Comércio até a praça Whashington Luís, na Escola Benjamim Bastos. A passeata visou promover a informação, inclusão e empatia, dando apoio às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Primeiramente, houve a concentração na Praça da Matriz com pais e filhos se preparando para o evento, visando chamar atenção de toda a comunidade para este mês de abril, que é dedicado à conscientização do autismo, que segundo a Associação de Amigos do Autista (AMA), é “um distúrbio do desenvolvimento que se caracteriza por alterações presentes desde idade muito precoce, tipicamente antes dos três anos de idade, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação”.

Uma faixa trazia os dizeres: “Autismo não se cura, se compreende!” e um carro de som do Motoclube Insanos que estava apoiando a causa, chamava a atenção dos transeuntes com música e dizeres sobre o evento que estava ocorrendo, que teve também o apoio da Prefeitura Municipal, além de outras entidades. A GCM se fez presente colaborando com a causa.

À frente da passeata, a psicopedagoga Geisa Leandrin e membros do Núcleo Desenvolver, que é voltado para a causa, ajudaram a trabalhar a conscientização do autismo, inclusive com a distribuição de panfletos que alertava da necessidade de se buscar profissionais do desenvolvimento infantil para os pais que tinham dúvidas sobre o desenvolvimento ou comportamento do seu filho (a).

Na Praça do Benjamin Bastos, onde todos se dirigiram, a psicóloga Daiane Passoni do Núcleo Desenvolver orientou em como tirar alguns documentos que ajudam portadores de autismo e agradeceu a presença de todos os participantes.

Fotos: Reportagem

Palestra na Câmara Municipal

Nesta terça-feira, dia 7 de abril, haverá na Câmara Municipal a partir das 17h30, uma palestra cujo tema será “Autismo e Políticas Públicas: O aumento do diagnóstico na sociedade”, sendo ministrada pela psicóloga Daiane Passoni; pela ‘Mãe Atípica’ Christiane F. Peluque e pela dra. Taís Baptista. A palestra é aberta a todos os interessados.