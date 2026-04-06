Feminicídio em Aguaí causa comoção na região

Mulher foi morta a facadas, o suspeito foi pego horas depois

Um caso de feminicídio registrado na manhã do domingo de Páscoa em Aguaí gerou grande comoção e revolta entre moradores da cidade e de toda a região de São João da Boa Vista.

De acordo com informações da ocorrência, no domingo, dia 5 de abril, o corpo de uma mulher foi encontrado em uma rotatória nas proximidades da Praça dos Aposentados. Durante a madrugada, gritos chamaram a atenção de agentes da Guarda Civil Municipal, que se deslocaram até o local.

A vítima foi identificada como Joice Ariana da Cruz Oliveira, de 29 anos. Segundo o registro policial, ela foi atingida por diversos golpes de faca e morreu ainda no local.

O principal suspeito foi identificado como Rafael Pereira dos Santos, de 38 anos, que, conforme o noticiado, mantinha um relacionamento com a vítima. Informações iniciais apontaram que ele teria tentado forçá-la a entrar em um veículo. Após a recusa, passou a persegui-la e cometeu o crime.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e confirmaram a morte. A Guarda Civil Municipal atendeu a ocorrência e preservou a área até a chegada das demais autoridades.

Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi localizado e detido horas depois em uma área rural entre Aguaí e São João da Boa Vista, após denúncias. Ele foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento.

O caso foi registrado como feminicídio e passou a ser investigado pela Polícia Civil. Câmeras de segurança flagraram o momento do crime, reforçando as evidências contra o suspeito.

Nas redes sociais, o caso repercutiu intensamente e gerou indignação. Internautas também levantaram questionamentos sobre o desaparecimento de uma ex-companheira do suspeito.