Cerca de 1.500 doses de vacina contra gripe foram aplicadas no Dia D

A vacinação contra a Influenza no município foi um sucesso, segundo o Departamento de Saúde. A mobilização resultou na aplicação de 1.559 doses no último sábado, dia 28, durante a realização do Dia D, demonstrando a adesão da população e a importância da imunização na prevenção da doença.

A imunização é destinada aos grupos prioritários e, para receber a dose, é necessário apresentar CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.



A gripe é uma doença respiratória de alta transmissibilidade, que pode evoluir para quadros graves, especialmente entre pessoas mais vulneráveis. A vacinação permanece sendo a principal forma de prevenção, ajudando a reduzir complicações, internações e óbitos.

A campanha de vacinação contra a Influenza segue em andamento no município, com as doses estando disponíveis até o dia 30 de maio nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, nos seguintes pontos:

Sala de Vacina “Maria Laura P. dos Santos Ferreira” – Santa Terezinha (antigo Centro de Saúde)

UBS “Dr. Edward Gabrioli” – Vila Polar

ESF “Dr. Arcelino Anadão” – Jardim Paulista

ESF “Dr. Natalino Lopes Aliende” – Jardim Dolores