Domingo de Páscoa: celebrando a vitória da vida

O Domingo de Páscoa é a celebração mais importante para a comunidade católica, pois marca a ressurreição de Jesus Cristo, fundamento central da fé cristã. Após a dor e o sacrifício da crucificação, a Páscoa representa a vitória da vida sobre a morte, da esperança sobre o sofrimento e da luz sobre as trevas.



Para os católicos, a ressurreição não é apenas um acontecimento histórico, mas um sinal de renovação espiritual. Ela reafirma a crença de que a vida não termina com a morte e convida os fiéis a refletirem sobre seus próprios caminhos, incentivando a prática do perdão, da solidariedade e do amor ao próximo.



O Domingo de Páscoa encerra o período da Semana Santa, vivido com intensidade nas comunidades, e é celebrado com missas festivas, encontros familiares e gestos de partilha. Mais do que tradições externas, a data carrega um profundo significado de transformação interior, lembrando que, assim como Cristo ressuscitou, cada pessoa é chamada a renovar sua fé e recomeçar.



Assim, a Páscoa se consolida como um momento de esperança e de renovação, fortalecendo os laços comunitários e reafirmando os valores essenciais da fé católica.

Em Vargem Grande do Sul, as paróquias do município prepararam uma programação especial para celebrar a data, reunindo a comunidade em momentos de fé e devoção.

Na Igreja Nossa Senhora Aparecida, neste sábado, dia 4, às 19h, será realizada a Vigília Pascal. No domingo, dia 5, a programação começa às 5h, com procissão saindo do Cemitério da Saudade em direção à Igreja Nossa Senhora Aparecida, seguida de missa. Ainda no domingo, haverá celebrações às 9h e às 18h.



Na Matriz de Sant’Ana, a Vigília Pascal acontece no sábado, às 19h. No Domingo de Páscoa, estão previstas missas às 9h, voltada especialmente para as crianças, e também às 19h.

A Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II realiza no sábado, às 19h30, a Vigília Pascal na Igreja Matriz de Santa Luzia. No domingo, às 6h, haverá procissão da Ressurreição saindo do Cemitério Parque das Acácias até a Igreja Matriz de Santa Luzia, seguida de missa. Às 19h, ocorre nova celebração.



Na Paróquia Santo Antônio, a Vigília Pascal será no sábado, às 19h, na matriz. No domingo, a Missa da Ressurreição será celebrada às 6h30 na Igreja Santa Cecília, e às 9h e 19h na Matriz Santo Antônio.

Já na Paróquia São Joaquim, a Vigília Pascal acontece no sábado, às 19h, com bênção do fogo novo e renovação das promessas batismais. No domingo, serão realizadas missas às 7h, 9h e 19h, além de batismos às 10h.