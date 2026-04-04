Vargem disputou jogos da Liga Handebol do Interior

Por
Gazeta
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Times masculino e feminino jogaram em Itatiba

No último sábado, dia 28, as equipes de handebol do Departamento de Esportes e Lazer estiveram em Itatiba em jogos válidos pela Liga de Handebol do Interior.


Jogando na categoria cadete, até 16 anos, os meninos de Vargem enfrentaram a forte equipe de Itatiba, que disputa o Campeonato Paulista de Handebol e não conseguiram fazer uma boa partida. Foram derrotados pelo placar de 33 a 16 na sua estreia na competição.

O destaque por Vargem foi com o atleta Taylor que marcou oito gols, João Vitor marcou três, Nicolas duas vezes, Lucas Gabriel, Murilo e Pedro marcaram um gol cada.


Logo na sequência, as meninas entraram em quadra para enfrentar Itatiba e conseguiram uma boa vitória por 23 a 14, a segunda vitória em dois jogos pela Liga. O destaque da partida escolhido pela Liga foi a atleta Fernanda que marcou quatro gols e distribuiu muitas assistências. Laryssa marcou oito gols, Kemilly marcou seis vezes, Maria Fernanda e Rafaela fizeram dois e Giovana contribuiu com um gol marcado.


Neste sábado, dia 4, as equipes vão até São José do Rio Pardo. As meninas tentarão sua terceira vitória contra a equipe da casa. Já os meninos novamente enfrentarão uma equipe de Campeonato Paulista, jogando contra o forte time de São José do Rio Pardo, que agora também conta com dois atletas, crias da base vargengrandense em seu elenco.

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