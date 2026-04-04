Obreiros do Bem vão realizar encontro de apoio ao luto

A Fraternidade Espírita Obreiros do Bem irá realizar um trabalho através de um grupo visando dar apoio e acolhimento ao luto. O local dos encontros acontecerá na rua São Jorge, nº 70, no Jardim São Luiz, sede da entidade, que fica próxima à Associação Comercial e Industrial.



Os encontros começam neste sábado, dia 4 de abril, com um acolhimento. Nos dias 12 a 26 de abril serão encontros de fortalecimentos e partilhas. Para o quinto encontro, a data ainda será definida ao longo das reuniões junto com os participantes. O grupo é aberto a qualquer pessoa e não terá vínculo religioso.



Segundo Fernanda Ferrari, organizadora dos encontros, o grupo acolhedor de Apoio e Acolhimento ao Luto existe desde outubro de 2021, e já passaram sete grupos pelos encontros. Até o momento, o tempo definido do grupo é de cerca de cinco encontros quinzenais e leva um total de dois a cinco meses. “A nossa expectativa é que o grupo chegue para quem precisa de apoio para lidar com o luto”, disse a organizadora.