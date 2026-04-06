Gavi realiza bazar beneficente neste sábado

A comunidade está convidada para participar de mais uma edição do Bazar do Grupo de Apoio à Vida (Gavi), que acontece neste sábado, dia 11, das 7h30 às 14h, em sua sede na Major Corrêa, nº 112, no Centro.

O evento promete reunir diversas opções de produtos a preços acessíveis, oferecendo ao público a oportunidade de adquirir itens variados e, ao mesmo tempo, contribuir com uma importante causa social.

Toda a arrecadação será destinada ao apoio de pessoas em tratamento contra o câncer, por meio da oferta de alimentos, medicamentos e auxílio essencial.