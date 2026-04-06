Prefeitura de São Sebastião da Grama distribui apostilas aos alunos

Os alunos da rede municipal de São Sebastião da Grama já começaram o ano letivo com novo material didático em mãos. As apostilas foram entregues no último dia 30 de março, e serão utilizadas ao longo de todo o período escolar.

A distribuição contou com a presença do prefeito Zé da Doca, que acompanhou de perto a entrega dos materiais aos estudantes.

Neste ano, a rede municipal passa a adotar o Sistema Maxi de Ensino, reconhecido por sua proposta pedagógica estruturada. O método oferece conteúdos organizados, planejamento didático e acompanhamento do desenvolvimento dos alunos, além de dar suporte tanto para estudantes quanto para professores.

Com a novidade, a expectativa é de aulas mais dinâmicas, organizadas e eficientes, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino no município.