Zé da Doca, prefeito de São Sebastião da Grama, buscou recursos em Brasília

Na última semana, o prefeito de São Sebastião da Grama, Zé da Doca, foi em busca de novos recursos e investimentos para a população gramense. Cumprindo a agenda oficial, o prefeito participou de reuniões junto ao presidente Lula, o ministro Paulo Teixeira, o deputado Alex Manente, e o deputado federal e presidente do Republicanos Marcos Pereira.

Entre os assuntos discutidos o prefeito busca por investimentos em infraestrutura urbana, saúde e melhorias para a zona rural de Grama, além de novos recursos para novos projetos que visam o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população.