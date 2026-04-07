Divulgada programação da 1ª Festa do Pe. Donizetti

A Comissão Organizadora da 1ª Festa em Honra ao Padre Donizetti já divulgou as atrações que acontecerão nos oito dias em que o evento será realizado, tendo início no próximo dia 17 de abril, sexta-feira e se estendendo até o domingo do dia 26 de abril, quando haverá o encerramento. Além da programação religiosa, o evento conta com atrações especiais. A festa será na rua Dona Maria Cândida, nº 364, na Vila Santa Terezinha, no terreno que abrigava a antiga Cerâmica Delta.

A entrada para os festejos será gratuita, haverá praça de alimentação e também parque de diversões. A finalidade da festa é homenagear o Beato Padre Donizetti Tavares de Lima. “Um evento inédito que promete marcar a história religiosa, cultural e social do município e da região”, segundo os organizadores.

A iniciativa é dos devotos da Capela Padre Donizetti, com organização do empresário José Luiz Morandin e família, e conta com o apoio da prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do prefeito Celso Ribeiro. Também conforme já divulgado, além da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, representada pelos padres Paulo Sérgio de Souza e Agnaldo José, o projeto tem a participação do departamento de Cultura e Turismo, através do diretor Lucas Buzato e demais funcionários do departamento.

Padre Donizetti atuou como pároco em Vargem Grande do Sul por 17 anos. Durante sua passagem no município, foi responsável pela construção da Igreja Nossa Senhora Aparecida, dedicada à Virgem Maria, símbolo de sua profunda devoção e trabalho pastoral.

Reconhecido nacionalmente por sua fé, simplicidade e dedicação aos mais necessitados, Padre Donizetti deixou em Vargem Grande do Sul um legado marcado pela fé, esperança e caridade, valores que permanecem vivos na memória da comunidade. A 1ª Festa em sua homenagem será um momento histórico para a cidade, que vai reforçar a importância espiritual, cultural e social do Beato Padre Donizetti, que tomou posse como vigário na paróquia de Sant’Ana no dia 18 de abril de 1909.

Os recursos oriundos do evento serão destinados à construção do memorial para os pais do padre Donizetti, Francisca Cândida Tavares, que era professora, e Tristão Tavares de Lima, advogado, a ser construído ao lado da Igreja N. Sra. Aparecida.

Confira a programação da festa

Dia 17 de abril, sexta-feira, às 21h00, show com Dunga

Dia 18 de abril, sábado, às 20h00, show com Ricardo Bombarda

Dia 19 de abril, domingo, às 20h00, show com a Orquestra Jovem

Dia 20 de abril, segunda-feira, às 20h00, show com a dupla André e Thiago

Dia 21 de abril, terça-feira (feriado), às 19h00, show com a turma Tia Gabi

Dia 24 de abril, sexta-feira, às 21h00, show com André Flora

Dia 25 de abril, sábado, às 21h00, show com a Banda Gênese

No encerramento do evento, no dia 26 de abril, domingo, às 21h00, haverá show com a dupla Eurico e Ernane