Exposição de catequese destaca a eucaristia

A Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II realizou uma Exposição de Catequese com o tema “Jesus, o Pão da Vida”, reunindo 18 crianças e um catequizando adulto. A iniciativa teve como objetivo aprofundar, de forma concreta, o entendimento sobre a eucaristia, ressaltando a presença de Jesus como alimento de fé.

Durante os encontros, os participantes produziram trabalhos que expressaram o aprendizado sobre o sacramento, evidenciando criatividade e vivência religiosa. A exposição também contou com a presença dos pais, que prestigiaram o momento.

A atividade teve apoio do padre Agnaldo e incluiu desenhos da secretária da paróquia, Edna. A organização foi conduzida pela catequista Carla Argate, com apoio de Bruna e Mariana Couto, além da professora Aline Maiochi.