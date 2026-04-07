Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Fernanda Cristina dos Santos de Oliveira, aos 28 anos de idade, no dia 29 de março. Residia na Cohab V; deixou os pais Márcia e Ednei; o filho Marcelo e o irmão Ednan. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cília Vanda da Silveira, aos 68 anos de idade, no dia 30 de março. Residia no Jardim Dolores; deixou os filhos Marcos e Lucas; noras; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 30 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Leonildo Vassoureiro, aos 66 anos de idade, no dia 1º de abril. Residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Iraci; os filhos Léia, Débora, Daniel e Melquisedeque; noras; genros; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Laura Carnarolle Bueno, aos 94 anos de idade, no dia 1º de abril. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou as filhas Maria Aparecida e Maria Gorete; genro; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Santos, conhecida por Cida, aos 70 anos de idade, no dia 1º de abril. Residia no Jardim Dolores; deixou os filhos Luciene, Lucimar, Lucas e Luciano; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimento em Itobi

Faleceu José Marcondes, conhecido por Zé Mecânico, aos 69 anos de idade no dia 28 de março. Deixou a esposa Maria Isabel Martins Marcondes; os filhos Rafael, Ana e Simone; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Reginaldo Aparecido Mendonça, aos 52 anos de idade, no dia 1º de abril. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Marivaldo Pires, conhecido por Bigode, aos 66 anos de idade, no dia 27 de março. Deixou a esposa Rita Maria Neira; os filhos Ney, Fernando, Elaina e Flávio; noras; genro; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luciene Galego da Silva e Silva, aos 49 anos de idade, no dia 28 de março. Deixou o marido José Luiz; os filhos Maile, Izamara, Larissa, Luiz Diego e Sabrina; era mãe também de Luiz Henrique – já falecido; deixou nora; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Alexandrina Inácio Ferreira, aos 91 anos de idade, no dia 30 de março. Era viúva de Waldomiro; deixou os filhos Lúcia, Antônio Marques; Luiz Sérgio, Paulo, Ana Cláudia, Helena e Jorge Alberto; era mãe também de Waldomiro Jr. – já falecido; deixou noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 31, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aparecida Jacinta de Jesus Coral, aos 75 anos de idade, no dia 31 de março. Era viúva de José Geraldino Coral; deixou os filhos Ricardo, Verônica e Rute; nora; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º de abril, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.