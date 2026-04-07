Hospital vai sortear camisa do São Paulo FC

Uma ação solidária do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul está sorteando uma camisa oficial do São Paulo FC, autografado por todo o elenco do time. Para participar do sorteio a pessoa precisa fazer uma doação mínima de R$ 50,00.

Uma ação solidária do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul está sorteando uma camisa oficial do São Paulo FC, autografado por todo o elenco do time. Para participar do sorteio a pessoa precisa fazer uma doação mínima de R$ 50,00.