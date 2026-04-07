Hospital vai sortear camisa do São Paulo FC

‘Manto oficial’ é autografado por todo o elenco do time
Uma ação solidária do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul está sorteando uma camisa oficial do São Paulo FC, autografado por todo o elenco do time. Para participar do sorteio a pessoa precisa fazer uma doação mínima de R$ 50,00.
O sorteio será no sábado, dia 18 de abril de 2026, e toda a arrecadação será direcionada ao Hospital de Caridade. Para doar e concorrer, a pessoa deverá entrar em contato pelo fone (19) 98295-2882 (José Geraldo Ramazotti – Interventor do Hospital). Também poderá usar a chave pix ou o QR Code que aparece neste texto.