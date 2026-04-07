Seguro residencial: proteção acessível que ainda é pouco utilizada no Brasil

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Em um cenário em que imprevistos fazem parte da vida cotidiana, a proteção do lar ainda não recebe a atenção que deveria por grande parte dos brasileiros. O seguro residencial, apesar de acessível e cada vez mais abrangente, segue sendo um dos produtos menos explorados quando o assunto é segurança patrimonial.

A percepção de que se trata de um serviço caro ou desnecessário ainda afasta muitas pessoas. No entanto, especialistas do setor afirmam que essa ideia está distante da realidade. Atualmente, o seguro residencial pode ser contratado por valores bastante acessíveis, muitas vezes inferiores a despesas comuns do dia a dia, como serviços de entretenimento ou refeições fora de casa.

Mais do que uma proteção contra grandes tragédias, como incêndios, o seguro residencial se destaca por sua utilidade em situações corriqueiras. Danos elétricos, por exemplo, estão entre as ocorrências mais frequentes e podem comprometer eletrodomésticos e sistemas internos do imóvel. Vazamentos, curtos-circuitos e até pequenos acidentes domésticos também estão entre os eventos que podem ser cobertos, dependendo da apólice contratada.



Outro ponto relevante é a inclusão de serviços emergenciais, que tornam o seguro ainda mais presente na rotina dos segurados. Assistências como chaveiro, eletricista e encanador, disponíveis 24 horas, oferecem praticidade e rapidez na solução de problemas inesperados, reduzindo transtornos e custos adicionais.

Os prejuízos causados por imprevistos, muitas vezes, são subestimados. Um simples pico de energia pode resultar na perda de diversos equipamentos, enquanto infiltrações podem gerar danos estruturais e até conflitos com vizinhos. Nessas situações, a ausência de um seguro pode significar um impacto financeiro significativo para as famílias.

O seguro residencial também se destaca por sua flexibilidade. Pode ser contratado tanto por proprietários quanto por inquilinos, atendendo diferentes perfis e necessidades. As coberturas são personalizaveis, permitindo que cada cliente adeque o plano à sua realidade, o que amplia ainda mais seu alcance.

Apesar de todas essas vantagens, a baixa adesão ainda é reflexo da desinformação. Muitos brasileiros simplesmente desconhecem os benefícios e as possibilidades desse tipo de proteção, deixando de investir em uma solução que alia custo reduzido e alto nível de segurança.

Mais do que preservar um patrimônio, o seguro residencial representa tranquilidade. Em momentos de dificuldade, contar com suporte especializado pode fazer toda a diferença, garantindo não apenas a reposição de bens, mas também a continuidade da rotina com o menor impacto possível.

Nesse contexto, a orientação de um corretor de seguros torna-se fundamental para uma escolha consciente e adequada. A Aporé Corretora de Seguros, com sólida atuação no mercado, oferece atendimento personalizado e soluções completas em seguros residenciais, auxiliando clientes a protegerem seus lares com segurança, clareza e confiança.

Foto: Imagem Ilustrativa