Audiência pública vai debater metas e prioridades do orçamento em Casa Branca

Nesta quarta-feira, dia 8 de abril, em Casa Branca, será realizada audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O encontro acontece às 19h, no auditório da Câmara Municipal, e é aberta a população para que os cidadãos acompanhem de perto as propostas, tirem dúvidas e apresentem sugestões, contribuindo diretamente para a construção das políticas públicas. A participação popular é fundamental para que as decisões estejam alinhadas as reais necessidades da comunidade.

Considerada um dos principais instrumentos de planejamento da administração pública, a LDO estabelece as metas e prioridades do município para o próximo ano, orientando a aplicação dos recursos públicos com responsabilidade e transparência.

A iniciativa reforça a importância do envolvimento da população nas ações do poder público, promovendo uma gestão mais participativa e democrática.