Vargem tem saldo positivo de empregos em fevereiro

A região de São João da Boa Vista registrou a criação de 612 empregos formais em fevereiro, consolidando um movimento de recuperação do mercado de trabalho pelo segundo mês consecutivo. O saldo positivo foi impulsionado principalmente pelo setor de serviços, responsável por 385 novas vagas, seguido pela indústria (+164) e pela agropecuária (+70). Vargem Grande do Sul teve saldo positivo de 270 vagas.

Os dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego na terça-feira, dia 31, mostram ainda desempenho positivo da construção civil (+9), enquanto o comércio apresentou leve saldo negativo (-16).

Para o diretor titular do Ciesp São João da Boa Vista, Luís Otávio de Mendonça Castilho, o resultado indica um cenário de retomada gradual, ainda que com diferenças entre setores e municípios. “A geração de empregos na região mostra uma recuperação importante, especialmente após um período recente de desaquecimento. O avanço dos serviços e o bom desempenho da indústria reforçam a capacidade de reação da economia regional, embora alguns segmentos ainda enfrentem oscilações”, afirmou.

“Por outro lado, é importante olhar esse movimento com cautela. Estamos em um ano eleitoral, que naturalmente traz mais incerteza e pode impactar a confiança do investidor. Além disso, há fatores externos relevantes, como a instabilidade no cenário internacional e o choque nos preços do petróleo, que afetam diretamente cadeias produtivas importantes para a região. Ou seja, existe uma retomada que ocorre em um ambiente desafiador e exige atenção nos próximos meses”, completou.

Desempenho local

Entre os municípios da regional, São José do Rio Pardo liderou a geração de empregos em fevereiro, com saldo de 335 vagas. O resultado foi fortemente influenciado pela agropecuária (+254), além de contribuições positivas da indústria (+16), comércio (+23) e serviços (+49).

Vargem Grande do Sul também apresentou desempenho expressivo, com saldo de 270 novos postos de trabalho, resultado de 607 contratações em fevereiro e 337 demissões. O avanço foi puxado principalmente pela agropecuária (+150) e pelos serviços (+96), além de resultados positivos no comércio (+13) e na construção civil (+9).

Espírito Santo do Pinhal registrou saldo de 200 vagas, com destaque para o setor de serviços (+147) e para a indústria (+67), que juntos sustentaram o resultado positivo do mês. Na cidade, foram 1.670 admissões contra 1.470 desligamentos.

Em Aguaí, foram criados 41 empregos formais no mês. O desempenho foi puxado pela indústria (+56), enquanto serviços (-13) e comércio (-6) limitaram um avanço maior. As empresas do município contrataram 423 profissionais com carteira assinada e demitiram 382.

São João da Boa Vista, sede da regional do Ciesp, contabilizou 31 novas vagas. O resultado foi sustentado principalmente pelos serviços (+75) e pela construção civil (+17), apesar de saldos negativos na indústria (-21), comércio (-26) e agropecuária (-14). O setor de serviços ganhou força em fevereiro, enquanto a indústria teve papel relevante em janeiro, o que mostra uma reação da economia local.

Por outro lado, Casa Branca registrou saldo negativo de 123 postos de trabalho, impactado principalmente pela agropecuária (-133), mesmo com resultados positivos em serviços (+18) e comércio (+3). Na cidade, houve 257 contratações formais contra 380 demissões.

Já Mococa apresentou retração de 142 vagas no período. O principal impacto veio da agropecuária (-197), apesar dos saldos positivos na indústria (+55) e nos serviços (+13). O saldo corresponde à diferença entre as 749 contratações e as 891 demissões.

O Novo Caged consolida dados do eSocial, Caged e Empregador Web para apuração do emprego formal no país.