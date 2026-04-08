Gente e Fatos

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Painel: Alckmin vice de Lula
Visita da deputada Erundina Segundo informou ao jornal o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos), a deputada federal Luiza Erundina (Psol) está para vir a Vargem Grande do Sul ainda neste mês de abril, provavelmente no dia 8, data ainda a...
Vítimas de violência doméstica, pais e avós também solicitam medidas protetivas
A violência doméstica pode atingir qualquer pessoa dentro do ambiente familiar ou doméstico. Esposas e companheiras são a maior parte das vítimas de agressão, mas há também outras vítimas que sofrem com essa violência. Avós, pais, mães, irmãos e...