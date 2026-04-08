Painel: Alckmin vice de Lula

Visita da deputada Erundina

Segundo informou ao jornal o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos), a deputada federal Luiza Erundina (Psol) está para vir a Vargem Grande do Sul ainda neste mês de abril, provavelmente no dia 8, data ainda a ser confirmada. Erundina é madrinha do vereador, foi agraciada com o título de Cidadã Vargengrandense pela Câmara Municipal e tem destinado muitos recursos para a cidade através de emendas parlamentares, principalmente ao Hospital de Caridade.

Destaque na atuação parlamentar

Ex-prefeita de São Paulo, também é reconhecida pela sua atuação parlamentar, sendo uma das “Cabeças mais influentes” do Congresso Nacional pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, por 19 anos consecutivos, e é a única mulher premiada em todas as edições do Prêmio Congresso em Foco como “melhor parlamentar do Congresso”.

Alckmin vice de Lula

Lula confirma que Geraldo Alckmin será candidato a vice na chapa que disputará reeleição. O atual vice-presidente também deixará o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para concorrer novamente ao cargo. Pelo menos 18 ministros deixarão as funções, segundo Lula.

Flávio ainda não definiu vice

Apesar de vários nomes cotados para vice na chapa de Flávio Bolsonaro, a cúpula do PL descarta qualquer prioridade no assunto e o nome do vice ainda continua indefinido. A definição só deve ser feita após as negociações para a coligação partidária.

Nos bastidores políticos são citados os nomes do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que deixou o governo recentemente e quer ser candidato também a presidente da República e da senadora Tereza Cristina (Progressistas-MS), que foi ministra da Agricultura no governo Bolsonaro. Zema já descartou a possibilidade, enquanto Tereza trata o tema com cautela entre aliados próximos.

Próxima sessão ordinária será nesta segunda

Acontece nesta segunda-feira, dia 6 de abril, a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul. Dentre os projetos de lei, está uma de autoria do vereador Vagner Gonçalves Loiola, o Bilú, juntamente com o vereador Ratinho, que inclui no Calendário Cultural do Município, A Feira Nordestina “na terra do filme O Cangaceiro”.