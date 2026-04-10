Colisão frontal na SP-350 resulta em morte de casal em Itobi

Um casal morador de Itobi morreu na noite de quinta-feira, dia 9 de abril, vítima de um acidente ocorrido na Rodovia Deputado Eduardo Vicente Nasser, SP-350, entre Casa Branca e Itobi, na noite desta quinta-feira, dia 9 de abril. Identificados como Roberto Pia e Marcela Paula, eles estavam em uma motocicleta que foi atingida frontalmente por uma Pajero.

De acordo com o informado pelo 4º Batalhão da Polícia Rodoviária, que foi acionado para atender a ocorrência, o condutor do automóvel Pajero transitava pela rodovia no sentido Itobi-Casa Branca quando, no quilômetro 239 mais 100 metros, realizou manobra de ultrapassagem em local permitido, sinalizado com faixa amarela seccionada. Por motivos a serem esclarecidos, colidiu frontalmente com a motocicleta Honda/Bros que transitava no sentido contrário.

Em decorrência da colisão, os ocupantes da motocicleta sofreram lesões gravíssimas que acabaram causando a morte dos dois no local. Os ocupantes do automóvel, uma família de Guaxupé que seguia para São Paulo, apresentou apenas ferimentos leves.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local do acidente. A concessionária Renovias e equipes de resgate também estiveram no local. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de São João da Boa Vista.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Casa Branca, que deve abrir um inquérito para apurar as causas exatas que levaram à colisão.

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