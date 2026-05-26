Jovem de Vargem perde a vida perto do pedágio

O jovem Caio José Caixeta, de 18 anos, morador de Vargem Grande do Sul, morreu na noite de quinta-feira, 21 de maio, após ser atropelado por um caminhão Scania na Rodovia SP-344, nas proximidades da praça de pedágio entre São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Caio pedalava sua bicicleta ao lado de um amigo quando os dois acessaram a SP-344 a partir de uma estrada de terra da zona rural. Segundo informações, ao adentrar na via, ele não percebeu o caminhão que o atropelou.

Ele foi atingido violentamente por um caminhão Scania que teria arrastado a bicicleta por cerca de 100 metros. Com o forte impacto, o jovem morreu no local.

Equipes da Concessionária Renovias foram acionadas, mas constataram o óbito ao chegar ao ponto do acidente. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária, que preservou a área até a chegada da perícia técnica. O caminhão envolvido também é de Vargem Grande do Sul. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil.

Em Vargem, a morte de Caio repercutiu nas redes sociais, com familiares e amigos lamentando o ocorrido. Caio deixa os avós José, Jaime e Dalgiza, os pais Jaqueline Ferreira Caixeta e Reginei Ascanio Caixeta, e as irmãs Alice e Valentina.

Fotos: Redes Sociais