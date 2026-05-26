Acidente na SP-344 deixou 5 vítimas fatais na região

Um acidente de trânsito de grandes proporções na Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP-344), entre São João da Boa Vista e Aguaí, deixou cinco mortos e um ferido grave na noite de sábado, 16 de maio. A colisão ocorreu por volta das 19h05, no km 223,100, trecho sob concessão da Renovias, e envolveu um Nissan Kicks e um Fiat Siena com trabalhadores rurais que retornavam para casa após o expediente.

De acordo com o 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, o Nissan Kicks, conduzido por João Botacini Neto, de 62 anos, trafegava no sentido interior quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o Fiat Siena. O impacto foi violento o suficiente para fazer ambos os veículos capotar. Em seguida, o Siena foi tomado pelas chamas. Quatro ocupantes morreram carbonizados dentro do veículo.

João Botacini Neto chegou a ser socorrido com ferimentos graves, mas não resistiu e faleceu na manhã do domingo seguinte na Santa Casa Carolina Malheiros, em São João da Boa Vista, elevando o número de mortos para cinco. Um quinto passageiro do Siena, identificado como Leonilson Alves Santa Rosa, de 41 anos, foi retirado do veículo antes do incêndio se alastrar e permanecia internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São João da Boa Vista. Segundo o informado, apesar da gravidade dos ferimentos, o estado de saúde dele é considerado estável.

As quatro vítimas carbonizadas no local eram trabalhadores rurais e residentes em Aguaí. Eles retornavam para casa após um dia de trabalho na colheita de abacate em São Sebastião da Grama. Foram identificados como Jaelson Marcos de Lima, de 33 anos, natural de Itaporanga, Paraíba e Cícero Rodrigues Furtado, de 47 anos; Ivone de Santana Silva, de 40 anos; e Francisco Jeimison Oliveira Pereira, de 22 anos, esses três naturais de Mauriti, no Ceará.

As faixas e o acostamento do trecho precisaram ser interditados, mas foram liberados ainda na noite de sábado, sem registro de congestionamento. O atendimento contou com equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Concessionária Renovias, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária e Polícia Civil.

Fotos: Redes Sociais/Marcos Côrrea/Reprodução G1