Jovens são apreendidos com drogas em praça perto de escola

Duas equipes da Polícia Militar e agentes da Guarda Civil Municipal apreenderam, na tarde desta segunda-feira, dia 18, dois adolescentes com drogas na Praça da Emeb Nair Bolonha, na Rua Julieta Geremias Nora com a Rua Aristóteles Dias de Carvalho, na Cohab IV, nas proximidades da quadra esportiva conhecida como Areninha, local frequentado por jovens e crianças.

As equipes compostas pelo cabo PM Leite e o soldado PM Jangoas e os cabos PM Ricardo e Teodório, realizavam patrulhamento no bairro com foco no combate ao tráfico de drogas quando avistaram dois indivíduos sentados na praça. Ao perceber a aproximação das viaturas, eles tentaram fugir, mas foram contidos rapidamente.

Em abordagem e revista pessoal, os agentes encontraram com um dos adolescentes três pinos de cocaína, R$ 20,00 em espécie e um celular. Com o outro, foram localizadas uma porção de maconha em embalagem zip-lock verde, R$ 24,00, um celular, um isqueiro e uma tesoura com resquícios da substância. Ambos já eram conhecidos pela polícia por envolvimento com o tráfico, e um deles havia deixado recentemente a Fundação Casa.

Questionados sobre a existência de mais entorpecentes no local, os adolescentes permaneceram em silêncio. Diante do histórico de tráfico no ponto e da prática conhecida de ocultar drogas nas proximidades, foi solicitado apoio da GCM. As viaturas de prefixo 02, com os agentes Braz e Erik, e de prefixo 10, com os agentes Gelabert, Lindolpho, o subinspetor Charles e o cão farejador K9 Raposa, realizaram varredura na área. A ação resultou na localização de mais três porções de maconha em embalagens idênticas a já apreendida.

Os adolescentes foram conduzidos ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame cautelar e em seguida levados à Delegacia de Vargem Grande do Sul. O delegado dr. Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a voz de apreensão e os encaminhou à Fundação Casa Andorinhas. A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo a tráfico de drogas e associação para o tráfico.