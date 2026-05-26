PM desmonta ponto de tráfico e prende dois no Centro

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite de quinta-feira, 21 de maio, na Praça Capitão João Pinto Fontão, no Centro de Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 21h45 durante a Operação Direção Integrada, conduzida pelo cabo PM Salomão e pelo cabo PM Márcio, com apoio de equipes da Polícia Militar compostas pelo cb. Wesley e sd. Emiliano; sg. Lasmar, cb. Patente, cb. Mariana e sd. Cristian; cb. Diniz e cb. Leme; cb. Kelen e cb. Gonzales; ten. Pires e cb. Araújo; cb. Gabriel e sd. Holanda; sg. Lago e cb. Medeiros; cb. Bezerra e cb. Munhoz; e cb. Leite e sd. Jangoas.

A ação partiu de informação anônima, recebida por um indivíduo que não quis ser identificado por medo de represálias, de que os dois realizariam uma entrega de drogas na área central utilizando um veículo VW Golf preto. Já com conhecimento prévio do envolvimento dos dois com o tráfico, os policiais realizaram patrulhamento com vistas ao veículo, que foi localizado e abordado na praça.

Durante a busca pessoal, foram encontradas com um dos detidos duas porções de cocaína embaladas em ziplock e prontas para venda, e com o outro, uma porção de maconha nas mesmas condições. Na revista veicular, foi localizada mais uma porção de maconha embalada e dois aparelhos celulares da marca Motorola. Questionados, ambos assumiram a propriedade das drogas.

Um dos presos informou ter mais entorpecentes em seu quarto. Sua mãe autorizou e acompanhou as buscas no guarda-roupa do filho, onde os policiais encontraram 33 porções de maconha, 55 porções de cocaína, duas balanças de precisão, duas tesouras, diversas embalagens vazias tipo ziplock e R$ 286,50 entre cédulas e moedas. O VW Golf foi apreendido criminalmente e encaminhado ao pátio de São João da Boa Vista.

Foi dada voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O uso de algemas foi necessário para resguardar a integridade física de todos. Os dois foram levados ao pronto atendimento local para exame médico cautelar e, em seguida, apresentados ao plantão policial de São João da Boa Vista. O delegado Davi Basílio Batista Ferreira ratificou a prisão e ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.