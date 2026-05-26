Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Cláudio Vieira Lima, aos 54 anos de idade, no dia 15 de maio. Residia no Jardim Paraíso II; deixou os pais Antônia Vieira Lima e Inácio Pereira Lima; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Pedro Brochado, aos 68 anos de idade, no dia 16 de maio. Residia no Sítio Santo Expedito; deixou a esposa Benedita Regina Rosalin Brochado; as filhas Eliana e Rita; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Osmar Gadiani, aos 88 anos de idade, no dia 16 de maio. Residia na Vila Santana; deixou a esposa Antônia da Cunha Gadiani; os filhos Sueli, Sílvia, Solange, Marcos, Sônia e Vanessa; genros; netos e bisnetos.

Faleceu Ilson Prado, aos 76 anos de idade, no dia 15 de maio. Residia no Centro; deixou a esposa Neusa Santamarina Padro; os filhos Juliano e Patrícia; genro; nora; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de São Roque da Fartura.

Faleceu Francisca Jacinta de Carvalho, a dona Nega, aos 88 anos de idade, no dia 17 de maio. Residia no Jardim Dolores; deixou filhos; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Joana Celi Bento Rodrigues, aos 80 anos de idade, no dia 17 de maio. Residia no Jardim Paulista; deixou o marido Nélson Rodrigues; a filha Conceição Aparecida; e o neto Lucas. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Faleceu na terça-feira, dia 19 de maio, em Vargem Grande do Sul, Agenor Eduardo, aos 87 anos de idade. Agenor residia na Vila Santana, deixou a esposa Esia Maria dos Reis Eduardo, os filhos Edna, Samuel, João e Marta, netos, bisnetos e demais familiares. Seu velório foi realizado no Cemitério da Saudade, onde foi sepultado nesta quarta-feira, dia 20.

Faleceu Marcos Donizete Bovo, aos 66 anos de idade, no dia 21 de maio. Residia no Jardim São Luís; deixou a mãe Alice Piconi Bovo; a esposa Claudineia Caixeta Bovo; filha e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Caio José Caixeta, aos 18 anos de idade, no dia 21 de maio. Deixa os avós José, Jaime e Dalgiza, os pais Jaqueline Ferreira Caixeta e Reginei Ascanio Caixeta; e as irmãs Alice e Valentina. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimento em Itobi

Faleceu Geórgia Januário Rodrigues, aos 99 anos de idade, no dia 19 de maio. Deixou os filhas Ana Madalena e Regina; os genros Dalton Felipe e Paulo Mansano; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de Itobi.