Faleceu Hélio Bovo, aos 83 anos de idade, no dia 19 de maio. Residia no Bairro Nossa Senhora Aparecida; deixou a esposa Maria Aparecida Guerreiro Bovo; os filhos Marcelo, Solange e Edson; netos; bisnetos e irmãos.

Hélio durante décadas trabalhou como mecânico junto ao almoxarifado da Prefeitura Municipal, onde se aposentou, deixando muitos amigos na repartição pública. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério da Saudade.