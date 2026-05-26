Faleceu o fotógrafo Paulo José de Faria da Kodak

Apenas 11 dias após o falecimento de sua esposa Eda Mara Pedro de Faria, de 59 anos, no acidente em que estavam em uma caminhonete S10 na rodovia Lourival Lindório de Faria, a SP 344 que liga Vargem a São Sebastião da Grama, faleceu na noite desta quinta-feira, dia 21 de maio, o fotógrafo e empresário Paulo José de Faria, sócio proprietário da Ideal Color, localizada na Rua do Comércio, em Vargem Grande do Sul.

Paulo faleceu aos 65 anos de idade. Ele havia passado por uma cirurgia devido ao acidente na última semana e estava se recuperando na residência de sua irmã Zezé em Vargem Grande.

Paulo e Eda também foram proprietários do jornal Gazeta de Caconde que por muitos anos circulou na cidade vizinha. Após, se estabeleceram em Vargem Grande.

Paulo deixa os filhos Alexandre e Graziela, a nora Jéssica, e os netos Arthur e Lorena. Além da irmã Zezé, deixou também as irmãs Tatiane e Liliane, e demais sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Municipal de Caconde.