Café com Prosa: podcast de Vargem Grande do Sul fortalece histórias, cultura e conexão regional

Em tempos de comunicação cada vez mais dinâmica e digital, iniciativas que valorizam o diálogo, a cultura local e as histórias da comunidade ganham destaque e conquistam espaço junto ao público. É nesse cenário que nasceu o podcast “Café com Prosa”, projeto criado em Vargem Grande do Sul por Angelino Jr. e Caroline Ferreira, que vem se consolidando como um importante canal de conversa, informação e entretenimento na região.

Chegando ao seu 11º episódio, o podcast já demonstra a força de uma proposta construída de maneira leve, acolhedora e próxima das pessoas. Um projeto promissor no cenário da comunicação regional, construindo conexões, incentivando o diálogo e contribuindo para registrar histórias que fazem parte da memória e da identidade local.

Inspirado na tradição do bom bate-papo acompanhado de um café, o “Café com Prosa” reúne convidados, histórias, experiências e temas como Cultura, empreendedorismo, histórias de vida, projetos sociais, curiosidades da cidade e assuntos do cotidiano ganham espaço em um ambiente leve e acessível, permitindo que diferentes públicos se sintam representados.

O projeto se tornou um espaço de valorização das pessoas, suas trajetórias inspiradoras e das iniciativas que ajudam a construir a identidade cultural e social de Vargem Grande do Sul e cidades da região, conquistando audiência não apenas na cidade, mas também em toda a região da Média Mogiana.

Idealizadores do projeto, Angelino Jr. e Caroline Ferreira apostaram em um formato moderno, mas com essência simples: ouvir, conversar e compartilhar boas histórias, conduzindo os bate papos com naturalidade, criando um ambiente acolhedor que permite aos convidados falarem sobre suas experiências pessoais, profissionais e culturais de maneira espontânea. “É um projeto que há um bom tempo viemos planejando, e agora foi possível colocar em prática. Convidamos também para participar do projeto nosso amigo Maicon Alcântara, que conduz as entrevistas com a Carol. Deixo aqui um agradecimento especial aos parceiros que estão conosco deste o início, tornando possível a realização deste projeto, Café Pacaembú, Peres Atacarejo, Telemídia, Bauruzão Burg House, Bella Casa Pisos e Revestimentos, Nova Imobiliária, e Eurico e Ernani. No último mês alcançamos mais de 200 mil visualizações em nossas redes, número expressivo por ser um recente projeto, está tudo incrível!”, conclui Angelino.

O crescimento do podcast também acompanha uma tendência cada vez mais forte no Brasil: o consumo de conteúdos em áudio e vídeo por meio das plataformas digitais. Nesse contexto, o “Café com Prosa” surge como um importante representante regional desse novo modelo de comunicação séria, informativa e respeitosa, mostrando que cidades do interior também produzem conteúdo de qualidade, relevante e conectado com a realidade das pessoas.

Com autenticidade, simplicidade e valorização das pessoas, o projeto segue transformando boas conversas em conteúdo e fazendo do “Café com Prosa” um espaço onde a comunidade se reconhece, participa e compartilha experiências.

E, ao que tudo indica, essa prosa ainda tem muito café pela frente.