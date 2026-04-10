2º Passeio Off-Road e almoço solidário movimentam região neste sábado

Os clubes do Rotary de São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul e Aguaí promovem o 2º Passeio Off-Road neste sábado dia 11, evento que une adrenalina, confraternização e uma importante causa social: o combate à poliomielite.

Com o lema “Juntos contra a pólio”, a iniciativa integra a campanha internacional de erradicação da doença e deve reunir participantes de toda a região. Além do passeio off-road, a programação conta com um atrativo especial: o tradicional almoço com porco à paraguaia, que será servido após o evento.

O almoço acontecerá na sede do Rotary Club de São João da Boa Vista, proporcionando um momento de integração entre os participantes e a comunidade. A proposta é unir lazer e solidariedade, reforçando o compromisso social da entidade.

A organização destaca que o evento é aberto ao público e convida todos a participarem, seja no passeio ou no almoço, contribuindo com uma causa que busca eliminar definitivamente a pólio no mundo.