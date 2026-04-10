Em Itobi, neste sábado, dia 11, haverá Caminhada Ecológica

Neste sábado, dia 11 de abril, acontece a Caminhada Ecológica do Dia da Saúde em Itobi. A caminhada está prevista para começar às 8h00, com saída da Igreja Matriz, e seguindo o percurso até o Sítio A Boa Terra.

No local será oferecido diversos serviços e atendimentos voltados a saúde da população, como aferição da pressão arterial, testes rápidos e oficinas com atividade de saúde física, mental e social.

O retorno para a igreja, é previsto para às 12h30, e será disponibilizado transporte para aqueles que participarem.

Realizada pela Prefeitura Municipal de Itobi, através do Departamento de Saúde, o evento conta com a parceria do sítio “A Boa Terra”.

Foto: Divulgação Prefeitura de Itobi