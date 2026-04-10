AFA disputa torneio estadual da Federação Paulista de Futsal

A equipe da Associação Futuro Atleta (AFA) de Vargem Grande do Sul disputará o campeonato paulista da principal instituição de futsal do estado de São Paulo, a Federação Paulista de Futsal.

A equipe vargengrandense recebeu o convite e se inscreveu para o campeonato que tem estreia marcada para este sábado dia 11 de abril, em Vargem Grande do Sul, no ginásio do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez.

De acordo com Felipe Carossi, treinador do time, a AFA disputará o campeonato com as equipes Sub 10, Sub 12, Sub 14 e Sub 16. “O time que vem treinando desde janeiro, conta com a equipe formada por atletas na grande maioria de Vargem Grande do Sul, e também complementando o elenco atletas da região”, explicou.

Neste sábado, dia 11, a AFA estreia no CEE José Cortez contra a equipe de Franca. Os jogos iniciam às 9h30. A equipe convida a população para prestigiar os atletas no campeonato.

A Federação Paulista de Futsal é responsável pela organização deste campeonato e também de outros que contam com as principais equipes do país, como São Paulo, Corinthians, Magnus, Pulo Campinas, entre outros.

Felipe Carossi contou que a ideia é preparar a equipe para subir o nível, começando com esse campeonato, que seria como uma divisão inferior, para posteriormente disputar com as principais equipes paulistas. “A AFA está otimista para a competição”, afirmou.

Foto:AFA