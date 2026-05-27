Vacinação contra gripe segue nas UBS até 30 de maio

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva da Prefeitura de Vargem Grande do Sul mantém em andamento a campanha de vacinação contra a gripe. Os atendimentos acontecem seguem nesta semana, das 8h às 11h e das 13h às 16h, em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, até o sábado, dia 30 de maio.

Para receber a dose, é necessário apresentar CPF, Cartão do SUS e carteira de vacinação na unidade mais próxima da residência. A vacina é disponibilizada pelo SUS e aplicada gratuitamente aos grupos que integram o público-alvo da campanha.

Público alvo

A imunização é destinada a crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, indígenas, caminhoneiros, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores dos Correios e do transporte coletivo rodoviário, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas, além da população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus Influenza, com alta capacidade de transmissão. Os casos podem variar de sintomas leves a quadros graves, com risco de internação e morte, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Segundo o Departamento de Saúde, a vacinação é a principal medida de prevenção e contribui para reduzir complicações e óbitos provocados pela doença.