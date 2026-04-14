GCM participa de formação sobre sistemas nacionais de segurança

Treinamento aborda novas funcionalidades das plataformas Sinesp CAD e Sinesp+ e reúne agentes de diversas cidades paulistas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul participou de uma capacitação voltada à atualização e ao uso de novas funcionalidades do sistema Sinesp CAD (Central de Atendimento e Despacho), além da plataforma Sinesp+. A formação teve início no dia 6 de abril no campus 1 da Fundação Educacional São Carlos (FESC), em São Carlos, e reúne profissionais de diferentes municípios do estado.

Representam o município os Guardas Civis Municipais Gonçalves e o subinspetor Garcia. O treinamento tem como objetivo aprimorar o uso das ferramentas tecnológicas desenvolvidas pelo Ministério da Justiça, que visam integrar e modernizar o atendimento de ocorrências em todo o país.

O sistema Sinesp CAD conecta diferentes forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Rodoviária Federal e Guardas Municipais. A plataforma permite o acompanhamento completo das ocorrências registradas por meio dos números de emergência 153, 190, 191, 192 e 199.

Com a utilização da tecnologia, os agentes passam a contar com recursos que tornam o atendimento mais ágil, além de possibilitar melhor gestão das ocorrências e dos recursos disponíveis em serviço.

À Gazeta de Vargem Grande, o diretor do Departamento Municipal de Segurança e Trânsito (Desetran), Rogério Bocamino, destacou a importância da ferramenta para o trabalho das equipes. Segundo ele, o sistema permite que os agentes recebam chamados diretamente no celular, com a possibilidade de registrar informações detalhadas e anexar imagens e vídeos, ampliando a eficiência e a transparência no atendimento à população.

A capacitação conta com a participação de representantes de diversos municípios, entre eles Araçariguama, Itapecerica da Serra, Bebedouro, Ourinhos, Boituva, Pedregulho, Borborema, Pontal, Cajuru, Santa Cruz da Conceição, Cerquilho, São José do Rio Pardo, Espírito Santo do Pinhal, Franca, São José do Rio Preto, Ibitinga, Araraquara, Mairiporã, Botucatu, Monte Alto, Brotas, Pirassununga, Catanduva, Porto Ferreira, Cotia, Santa Fé do Sul, Ibaté, São Simão, Iperó, Tabatinga, Itápolis e Ubatuba, além de Vargem Grande do Sul.