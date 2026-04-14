PAT tem novas vagas abertas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) está com novas vagas abertas em Vargem Grande do Sul e cidades da região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de escolaridade, com salários a combinar na maioria das funções, além de alguns cargos com remuneração definida e benefícios.

Em Vargem Grande do Sul, há vagas para assistente administrativo (1), assistente de vendas (1), auxiliar de escritório (1), auxiliar de limpeza (2), caldeireiro de manutenção (1), ceramista multifuncional (3), faxineira (1), motorista de carga (1), porteiro (1), soldador elétrico (1) e técnico em enfermagem (1).

Na região, também há oportunidades em outras cidades. Em São João da Boa Vista, são oferecidas 5 vagas para alimentador de linha de produção, com salário de R$ 2.100,00 mais benefícios, exigindo experiência com manuseio de máquinas, acabamento em estruturas metálicas, ensino médio e com fornecimento de transporte.

Já em São José do Rio Pardo, há 20 vagas para auxiliar de linha de produção, que não exige experiência, requer ensino fundamental e também oferece transporte.

Em Porto Ferreira, há vagas para eletricista automotivo (2), mecânico automotivo diesel (4) e soldador/caldeireiro (2), todas com exigência de experiência, ensino médio em algumas funções, além de disponibilidade para trabalho em turnos e transporte fornecido.

Em Casa Branca, estão disponíveis vagas para eletricista industrial (1), motorista truck (1) e soldador industrial (1), com exigência de experiência nas respectivas áreas. Para a função de motorista, é necessário possuir habilitação categoria C e disponibilidade para viagens. Algumas dessas vagas também oferecem transporte.

As exigências variam conforme a função. A maioria das vagas requer experiência prévia e ensino médio, enquanto outras exigem apenas ensino fundamental. Para cargos técnicos, como técnico em enfermagem, é necessário curso na área e registro ativo. Já para funções industriais, é comum a exigência de conhecimentos específicos, como solda MIG/MAG, eletrodo, oxigás, manutenção de máquinas e atuação com caldeiras.

Algumas oportunidades também exigem disponibilidade para trabalho em turnos ou viagens, além de habilitação, conforme a função. Em determinados casos, as empresas oferecem benefícios e transporte aos trabalhadores.

Os interessados devem comparecer ao PAT, localizado à Rua Coronel Lúcio, 925 – Centro, no Poupatempo, munidos de documentos pessoais e currículo atualizado para realizar o cadastro e obter mais informações sobre encaminhamentos.