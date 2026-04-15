Hospital de Caridade vai sortear camisa do São Paulo FC

Uma ação solidária do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul está sorteando uma camisa oficial do São Paulo FC, autografada por todo o elenco do time paulista. Para participar do sorteio, a pessoa precisa fazer uma doação mínima de R$ 50,00.

O sorteio será no próximo sábado, dia 18 de abril, e toda a arrecadação será direcionada ao Hospital de Caridade. Para doar e concorrer, o interessado deverá entrar em contato pelo fone (19) 98295-2882, de José Geraldo Ramazotti, Interventor do Hospital. Também poderá usar a chave pix ou o QR Code que aparece neste texto.