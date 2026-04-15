Painel: Novos equipamentos para a Administração Municipal

Novos equipamentos

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) acaba de anunciar que conseguiu junto ao governo do Estado, duas novas máquinas para a administração municipal: uma pá carregadeira e uma escavadeira hidráulica, cujos valores passam de R$ 1,5 milhão. Certamente estes equipamentos serão de grande utilidade na construção da nova barragem junto ao Rio Verde que o prefeito irá construir junto ao Jd. Iracema, além de outras obras da prefeitura.

Decretos sob debate

Na última sessão de Câmara, realizada na segunda-feira, dia 6, os parlamentares analisaram o Requerimento nº 26/2026, de autoria do vereador Gustavo Bueno (PL), que pedia esclarecimentos sobre a aplicação dos Decretos nº 6.605 e nº 6.606/2026 e seus efeitos sobre o auxílio-alimentação dos servidores municipais e solicitava a convocação da diretora de Administração, Talita Moraes.

Pedido rejeitado

O requerimento rendeu um bom debate, entre os vereadores. A discussão ficou centrada na questão do desconto de percentual do auxílio alimentação de servidores que se ausentarem mesmo por necessidade como por exemplo com apresentação de atestado médico. O requerimento acabou rejeitado, com votos contrários de Ratinho, Giovana Carvalho, Parafuso, Rafael Coracini, Fernando Corretor, Joãozinho, Paulinho da Prefeitura e Bilu. Os votos favoráveis foram de Felipe Gadiani, Vanessa Martins, Serginho da Farmácia e Gustavo Bueno.