Denúncia de maus-tratos a animais mobiliza PM

Uma ocorrência de maus-tratos a animais, na tarde da segunda-feira, dia 13 mobilizou a Polícia Militar nesta semana, em um imóvel localizado na Rua Delta, em Vargem Grande do Sul. A equipe foi acionada por volta das 16h30, após denúncia de vizinhos.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com uma cena que afirmaram ser degradante. Uma cadela, posteriormente identificada como Angel Maria, estava em estado crítico de saúde após ter dado à luz recentemente. Ao todo, foram identificados 11 filhotes. Parte deles já estava morta, enquanto outros foram encontrados próximos à mãe, alguns inclusive sob pedras e em meio à terra. Um dos animais ainda apresentava sinais de vida no momento em que foi localizado.

Diante da situação, voluntários da Amigos dos Animais (Aama) de Vargem Grande do Sul também acompanharam o resgate. A presidente da entidade, Evania Coracini, relatou a gravidade do cenário. “Mesmo após tantos anos lidando com resgates, é impossível não se emocionar com uma cena como essa. Essa cadela lutou pela vida dos filhotes em condições totalmente desumanas”, disse.

A perícia técnica, acionada de São João da Boa Vista, esteve no local para os procedimentos necessários. O ambiente apresentava condições insalubres, com forte odor, sujeira e sinais evidentes de abandono.

Segundo Evania, a situação encontrada evidencia uma realidade cada vez mais frequente no município. “O número de animais vítimas de maus-tratos só aumenta em nossa cidade, e o apoio da população é essencial para que possamos continuar esse trabalho”, afirmou.

A cadela apresentava quadro grave de debilidade, infestação por carrapatos, sinais de desnutrição e falta de acesso adequado à água e alimentação. Mesmo após a intervenção, outros filhotes não resistiram. De acordo com os relatos, seis filhotes morreram após ficarem expostos ao sol, enquanto cinco sobreviveram, incluindo um que foi encontrado sob uma pedra. A cadela, extremamente debilitada, segue sob cuidados, e os filhotes sobreviventes precisam de atenção constante.

Evania também fez um apelo à população para ajudar no tratamento dos animais resgatados e informou como contribuir. “Precisamos de doações, principalmente de sachês para os filhotes que sobreviveram e ração. Toda ajuda faz diferença neste momento. Quem quiser colaborar pode entrar em contato comigo pelo telefone (19) 99457-1254”, pediu.

Os corpos dos animais foram recolhidos e encaminhados para os procedimentos cabíveis. A ocorrência se estendeu por mais de três horas, sendo registrado boletim de ocorrência pela Polícia Militar e também na delegacia de São João da Boa Vista. O tutor foi identificado e deverá responder pelo crime de maus-tratos, mas não foi conduzido à prisão naquele momento.

A presidente da AAMA fez questão de agradecer o trabalho das equipes envolvidas na ocorrência. “Agradeço ao Cabo Mateus e ao Cabo Patente pela atuação sensível e profissional, além da Polícia Científica que esteve presente. Foi um trabalho feito com muito respeito”, disse. Por fim, ela reforçou o pedido por responsabilização. “Esperamos que esse caso não seja apenas mais um boletim de ocorrência. É preciso justiça para que situações como essa não se repitam”, disse.

Fotos arquivo pessoal

Salvas como Evania

Legenda: Maus-tratos a animais é crime, denuncie

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Bazar da AAMA segue neste sábado, dia 18

A Associação AAMA realiza neste sábado, dia 18 de abril, a última data do seu Feirão de Páscoa, que acontece na Rua Ema Carminete Guimarães, 80, no Jardim São José, subindo o Posto de Molas Toquini. O evento acontece das 9h às 17h e a entrada é gratuita.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar doações para custear os cuidados com os animais assistidos pela entidade. Quem quiser contribuir ou obter mais informações pode entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99457-1254.

O Feirão conta com o apoio do Shop Lar São João, da Gazeta de Vargem Grande e da Solução Eventos.