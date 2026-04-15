Por Victória Mazarini

Deitei-me, jubilosa, com as palavras a saltarem,

ansiando por verter-se ao papel —

até que o aviso chegou.

A conversação fluía qual rio manso,

até que toquei tua chaga oculta;

e então, colhi o silêncio —

e mais profundo silêncio.

Ansiara por ti,

por adentrar teu doce caos,

por perder-me em tua desordem.

Mas és errante,

e não te achas pronto.

Quiçá te deixei mudo,

ou fui eu quem se perdeu no eco do não dito.

Ainda assim, faço-me plena:

a vida — qual cachoeira —

de águas frias que despertam,

de risos soltos,

e de falas vãs que embalam o instante.

E, mesmo guardando-te no íntimo,

vou ocultando tal querer,

vou talhando-o em silêncio,

para que não me desfaça em mim mesma.

Quem sabe,

em outra existência,

noutro sopro de vida —

nos encontremos sem desencontro.