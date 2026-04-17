1ª Festa do Pe. Donizetti atrai devotos de Vargem e região

A 1ª Festa em Honra ao Padre Donizetti Tavares de Lima começou na sexta-feira, dia 17, e segue até o dia 26, em Vargem Grande do Sul, com programação religiosa, cultural e expectativa de grande público. O evento será realizado na Vila Santa Terezinha, no terreno da antiga Cerâmica Delta, à rua Dona Maria Cândida, nº 364, com entrada gratuita, praça de alimentação, parque de diversões e shows ao longo dos dias.

A festa é organizada por devotos da Capela Padre Donizetti, com coordenação do empresário José Luiz Morandin e família, com apoio da Prefeitura e da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, representada pelos padres Paulo Sérgio de Souza e Agnaldo José.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Zé Luiz destacou o objetivo da celebração. “Estamos fazendo uma festa visando homenagear o padre Donizetti por tudo que ele significou e significa para muitas pessoas. Eu percebo que a devoção ao padre Donizetti tem aumentado significativamente de alguns anos para cá em nossa cidade. Esta festa está sendo então preparada para atender todas as idades. Assim, crianças, jovens e adultos terão o que fazer e aproveitar no local, onde teremos parque de diversões, praça de alimentação e shows todas as noites. É uma festa para toda a família e tenho certeza que os vargengrandenses e também pessoas da região estarão aqui participando. Alguns virão pela festa em si e muitos pela devoção ao Padre Donizetti”, observou.

O padre Agnaldo José ressaltou à Gazeta o significado da homenagem. “Estamos empolgados, entusiasmados e felizes. Padre Donizetti passou por Vargem Grande do Sul entre 1909 e 1926, onde deixou muitas sementes de amor, paz, fraternidade, solidariedade e devoção. Aqui ele construiu a igreja São Benedito, que posteriormente foi demolida e reconstruída, e também a Igreja Nossa Senhora Aparecida, que permanece até hoje como a única ainda de pé construída por ele, acolhendo fiéis e devotos”, recordou.

O padre também destacou a expectativa para o evento. “Temos recebido muitos retornos positivos, com pessoas confirmando presença, inclusive de cidades vizinhas. A expectativa é acolher não só os moradores da cidade, mas devotos de toda a região, de braços abertos, para essa grande homenagem”, afirmou o sacerdote.

Missas

Durante a festa, os horários de missas na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida terão alterações. Neste sábado, dia 18, será às 19h. Na segunda-feira, dia 20, a celebração será às 18h. E no final de semana, no sábado, dia 25, e domingo, dia 26, as missas serão às 16h.

Shows e ações solidárias acontecerão durante a festa

Além da programação religiosa, o evento contará com shows musicais ao longo dos dias, com destaque para Dunga na abertura, que se apresentou ontem, sexta-feira, dia 17. Ricardo Bombarda é a atração deste sábado, dia 18, a partir das 20h. Neste domingo, dia 19, será a vez do show com Danilo Vascai, a partir das 15h, e no mesmo dia, às 20h, se apresenta a Orquestra Jovem.

A programação segue nesta segunda-feira, dia 20, véspera do feriado nacional de Tiradentes, com a dupla André e Thiago, a partir das 20h. Na terça-feira, dia 21, feriado, o show das 15h será com a dupla Germano e Gabriel e a garotada vai poder se divertir com a Tia Gabi a partir das 19h.

As apresentações serão retomadas no dia 24, sexta-feira, com o show de André Flora, a partir das 21h. No sábado, dia 25, a Banda Gênese vai animar o público. No último dia do evento, domingo, dia 26, na missa celebrada às 16h, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, haverá a presença da cantora Joanna. A programação musical da festa se encerra com a apresentação da dupla Eurico e Ernane, a partir das 21h.

A festa também tem caráter solidário. Os recursos arrecadados serão destinados à construção de um memorial em homenagem aos pais do padre Donizetti, Tristão Tavares de Lima e Francisca Cândida Tavares de Lima, que viveram no município e aqui foram enterrados.

A celebração marca um momento histórico para Vargem Grande do Sul, reforçando a importância religiosa, cultural e social do beato Pe. Donizetti para o município e deve reunir fiéis em um evento que promete entrar para o calendário da cidade.