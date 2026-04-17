Operação Vai Brasa apreende centenas de produtos falsificados

A Polícia Civil deflagrou na manhã do dia 14, terça-feira, a operação “Vai Brasa”, com o objetivo de combater a venda de produtos falsificados no comércio de Vargem Grande do Sul. A ação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de São João da Boa Vista, sob o comando do delegado Davi Basílio Batista Ferreira, e contou com apoio da Guarda Civil Municipal.

A ação teve início por volta das 10h30 e foi desencadeada após denúncias formalizadas por representantes de marcas como Nike, New Balance, Apple, Havaianas e Chanel, que relataram a comercialização de mercadorias contrafeitas na cidade. Ao longo do dia, algumas lojas foram fiscalizadas, concentradas principalmente na Avenida Walter Tatoni, na Vila Santa Terezinha, e no Centro.

No primeiro estabelecimento abordado, na Vila Santa Terezinha, foram apreendidos 144 camisas de times de futebol, 367 pares de calçados, 850 camisetas, 450 shorts, 44 capas de celular e um aparelho celular, todos com indícios de falsificação. O gerente do local, que não é natural do Brasil, alegou desconhecer a legislação brasileira e não apresentou notas fiscais das mercadorias. Em uma segunda loja na mesma avenida, os policiais encontraram 64 camisas de times brasileiros, 57 pares de calçados, 16 camisetas, 6 bonés, um short da marca Nike e um relógio Casio. O responsável afirmou ter adquirido os produtos no comércio do Brás, em São Paulo, e também não possuía documentação fiscal.

No Centro, um estabelecimento do setor de eletrônicos e acessórios foi alvo de outra ação. No local, foram apreendidas 2.191 capas de celular identificadas como da marca Apple, 20 acessórios como cabos USB e adaptadores da mesma marca, 140 pares de chinelos Havaianas e um perfume Chanel comercializado por valor muito abaixo do mercado. A responsável pelo comércio admitiu que vendia produtos irregulares há algum tempo e igualmente não apresentou notas fiscais.

Todos os envolvidos foram conduzidos ao pronto-socorro para exames cautelares e, em seguida, encaminhados à delegacia especializada. Para cada caso, o delegado arbitrou fiança no valor de dois salários mínimos, que foi paga, permitindo que os investigados respondam ao processo em liberdade. As ocorrências foram registradas com base nos crimes de concorrência desleal, previstos na Lei de Propriedade Industrial, e infrações relacionadas ao uso indevido de marcas.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de milhares de itens, entre roupas, calçados, acessórios e produtos eletrônicos. A Polícia Civil informou que a “Vai Brasa” visa coibir a pirataria, proteger o consumidor e garantir a concorrência justa no comércio local.

Fotos: Reprodução Redes Sociais