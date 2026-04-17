Vasco e Guarani fazem a final da Copa dos Campeões Regionais

A tradicional equipe do Vasco Futebol Clube, de São José do Rio Pardo, e o Guarani Curitiba, de Poços de Caldas (MG), estreante na competição, vão fazer a final da tradicional Copa dos Campeões Regionais, que em 2026, na sua 12ª edição, homenageia Juninho Charelli, que durante muito tempo, organizou o evento. A decisão será neste domingo, às 10h, mas às 8h já haverá partidas preliminares para os torcedores acompanharem.

Um dos maiores e mais prestigiados torneios de amador da região é organizado por Marquinhos Moraes, da A. A. Vargeana F. C, que está à frente da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul, com apoio da Prefeitura e do Departamento Municipal de Esportes e Lazer.

O Vasco, que venceu o torneio em 2025, chegou à final após vencer o Máfia Leste, de Santa Cruz das Palmeiras, por 1 a 0, com gol de Viny. O jogo foi disputado no domingo, dia 12, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana.

Semifinais

No segundo jogo da semifinal disputado no domingo passado, Vargeana, time de Vargem Grande do Sul, e Guarani empataram em 1 a 1, no tempo normal. Jefferson marcou o gol de Vargem e Pedro Lucas fez o do time mineiro. O resultado levou à disputa de pênaltis, onde o Guarani, graças ao seu goleiro, conseguiu a vaga na final.

Sobre a partida, Marquinho Moraes, organizador do torneio e dirigente da Vargeana, lamentou a eliminação do time. “A Vargeana caiu no campeonato na semifinal, invicta, sem perder uma partida. Infelizmente, caiu nos pênaltis, depois de 12 pênaltis batidos de cada lado. Alguém tinha que perder, não tem jeito. Mas saímos com a cabeça erguida”, avaliou.

Ele lembrou que a Vargeana é tricampeã da Copa dos Campeões, sendo que ganhou duas vezes consecutivas, em 2024 e 2025. “Infelizmente não conseguimos fazer a mesma coisa dos anos anteriores, mas fizemos um bom trabalho e vamos preparar para o próximo ano”, pontuou.

O Guarani foi o último time a conseguir a classificação na primeira fase, com uma vitória que veio com um gol nos últimos minutos da partida e chegaram às quartas de final. “E agora, eliminou a Vargeana e está aí, na final. É o futebol, né? O futebol é uma caixinha de surpresas”, comentou, lembrando o bordão esportivo.

Marquinhos também falou sobre a partida que deu a vaga ao time de São José. “O Vasco é um grande time, de tradição, um time de camisa. Chegou à final após vencer o Máfia Leste, que deu muito trabalho nesse campeonato, uma torcida que acompanha o time, que vive o tempo inteiro com a equipe. Eles vêm, fazem festas, tanto que eles vão ganhar um troféu de melhor torcida do campeonato”, avaliou.

Fotos: Divulgação

Decisão

Marquinho afirmou estar satisfeito com o torneio deste ano e disse preparar algumas alterações para a próxima edição. “O campeonato chegou à final e foi tudo muito bem, Graças a Deus. O ano que vem vai ter várias mudanças, vamos alterar alguns formatos que a gente acha que pode melhorar”, pontuou. Ele também convidou a população a prestigiar a decisão. “Espero que a torcida compareça para essa grande final entre o Vasco e o Guarani”, chamou.

“Gostaria de parabenizar as duas equipes que chegaram, merecidamente, à final. E também agradecer o nosso prefeito Celso Ribeiro, a Prefeitura, o Departamento de Esportes, o André Leone, por dar todo esse apoio, todo o suporte para essa copa acontecer em Vargem Grande, um torneio que já virou uma tradição regional. Hoje essa Copa dos Campeões é considerada a melhor competição amadora da região. O Tony Marx, um jornalista de nome pesado na região de São João da Boa Vista, da Rádio Piratininga, apelidou essa copa de Libertadores da Região. É uma copa que pegou um nome muito forte e hoje é a melhor competição da nossa região”, enfatizou.

Domingo

Neste domingo, a programação da final começa às 8h, com as partidas preliminares entre a garotada da escolinha da Associação Atlética Vargeana, uma parceria com a prefeitura, contra o São Sebastião da Grama, nas categorias Sub 8 e Sub 9. A final entre Guarani e Vasco está prevista para começar às 10h.