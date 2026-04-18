Abertas as inscrições para escolha de Rainha da Romaria

Baile de Escolha da Rainha será no dia 11 de julho; candidatas devem ter entre 18 e 30 anos e concorrem a prêmios de até R$ 4 mil

As inscrições para a escolha da Rainha, 1ª Princesa, 2ª Princesa e Madrinha da 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana de Vargem Grande do Sul já estão abertas. O Baile de Escolha está marcado para o dia 11 de julho, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB), e as candidatas interessadas têm até 13 de junho para se inscrever. A vencedora do título de Rainha receberá R$ 4 mil, enquanto a 1ª Princesa ganhará R$ 3 mil, a 2ª Princesa, R$ 2 mil, e a Madrinha, R$ 1 mil. Todas as vencedoras terão direito, ainda, ao aluguel do traje para o desfile da Romaria — uma das celebrações mais tradicionais da cidade.

Neste ano, a Romaria chega à sua 50ª edição, marco que torna o concurso ainda mais significativo para Vargem Grande do Sul. Podem participar mulheres com idade entre 18 e 30 anos, residentes em Vargem Grande do Sul. As inscrições são gratuitas, sem limitação de vagas, e podem ser feitas de forma presencial, na Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto, na Rua Batista Figueiredo, 235, das 9h às 11h e das 13h às 16h, ou de forma online, pelo link disponibilizado pela Comissão Organizadora (https://forms.gle/mK8MZoUT2b2LsLV87).

No ato da inscrição, presencial ou digital, serão exigidos documento de identidade, CPF, comprovante de residência e fotografia recente. O regulamento assegura a participação de todas as pessoas que se identifiquem com o gênero feminino, conforme autodeclaração da candidata.

Antes do grande baile, as candidatas passarão por uma série de ensaios, que serão conduzidos por Rúbia Rafaela Ribeiro de Mello Bedin, com apoio dos membros da Comissão Organizadora. Os encontros acontecerão na Casa da Cultura, no Espaço Mais Cultura e na própria SBB, conforme disponibilidade. A participação nos ensaios é obrigatória — ausências não justificadas por declaração ou atestado médico implicam desclassificação automática.

Durante o baile, as candidatas serão avaliadas por júri composto por no mínimo cinco integrantes, convidados pela Comissão Organizadora. Os critérios de avaliação são beleza, elegância e simpatia, com pontuação de 5 a 10 pontos por quesito. O desfile exige traje country completo — bota, calça jeans, camiseta e chapéu —, sendo vedada a exposição do ventre. Caso o número de inscritas ultrapasse 30 candidatas, será realizada uma pré-seleção no próprio dia do baile, com as 30 mais bem avaliadas avançando à etapa final.

Estão impedidas de concorrer as quatro vencedoras da edição de 2025. As vencedoras de 2026, por sua vez, ficam vedadas de participar por cinco anos. As candidatas eleitas ficam obrigadas a participar de todos os eventos vinculados ao título, sob pena de perda da coroa.