Casa Branca é vice no Circuito Sudeste de Atletismo Paradesportivo

A pista de atletismo Kim Mollo, em Mococa, recebeu, no último domingo, dia 12, a 1ª etapa do Circuito Sudeste de Atletismo para Atletas com Deficiência.

A competição contou com a participação de equipes de Casa Branca, São José do Rio Pardo, Atibaia, além da APAE e representantes de Mococa.

Fotos: Prefeitura Municipal de Casa Branca

Representando Casa Branca, a Equipe Paradesportiva Casa Branca/UniEsportes competiu em provas de velocidade, lançamentos e salto em distância.

Segundo o informado pela Prefeitura Municipal de Casa Branca, a equipe conquistou 24 medalhas de ouro e seis medalhas de prata, somando 30 medalhas e garantindo o título de vice-campeã geral por equipes.