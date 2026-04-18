Judô Jita Kyoei se destaca em Campinas

A equipe de Judô Jita Kyoei, do Judô do Centro de Excelência Judô da prefeitura de Vargem Grande do Sul, esteve na cidade de Campinas participando do Torneio Estímulo do Clube Bonfim, competição realizada no Clube Taquaral, no final de março. “Foram 25 judocas representando a equipe com coragem e determinação em uma competição que reuniu mais de 1.100 atletas”, comentou o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pela iniciativa.

A equipe conquistou um total de oito medalhas. Enzo Rafael Domingues Pardim conquistou medalha de bronze; Otávio Domingos Gonçalves, também levou bronze; Emanuelly Lazarini, levou uma medalha de prata, Maria Júlia Duarte ficou com uma medalha de bronze, Eduardo Apolinário Lima conquistou um bronze, assim como os judocas João Gustavo Domingos, Rovilson Carvalho de Lima Júnior e Ana Júlia Cândido Ribeiro.

Fotos: Jita Kyoei

“Mas, acima de tudo, o mais importante foi ver a participação, dedicação e espírito aguerrido de cada atleta que entrou no tatame e deu o seu melhor. Esse é o verdadeiro caminho do judô”, destacou Marco Aurélio. “Parabéns ao sensei João Antônio, ao sensei Hélder Noronha, ao monitor Rovilson Júnior e a todos os atletas que fizeram parte desse dia especial. Seguimos firmes, motivados e preparados para os próximos desafios”, destacou.

“Agradecemos ao Departamento de Esportes e Prefeitura Municipal pelo intermédio do diretor de Esportes, Andre Leone, e o prefeito Celso Ribeiro e vice Guilherme Nicolau”, agradeceu o sensei.